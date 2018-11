El gobernador de Nayarit pide recursos al Senado

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, solicitó el apoyo del Senado para enfrentar el desastre que dejó el huracán "Willa", pero sobre todo para solventar los compromisos financieros de la entidad.

Tras reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Echevarría dijo que no tienen recursos para pagar la próxima quincena a los trabajadores del gobierno del Estado.

"También he venido a pedirles ayuda por todo lo que enfrenta el gobierno del Estado en la zona norte, por el huracán 'Willa', que salarios damnificados más de 100 mil personas y que perdieron todo".

El mandatario dijo que de acuerdo con sus estimaciones se necesitan tres mil millones de pesos para reconstruir toda la zona, es decir, carreteras, clínicas, centros de saludos, escuelas, entre otra infraestructura.

Recordó que anualmente Nayarit tiene 20 mil millones de pesos de Presupuesto, pero al ganar la elección recibió una administración con casi 10 mil millones de pesos de deuda, de los cuales se pagan intereses y otros adeudos, como el que en el sexenio pasado, se les retuvo impuestos a maestros y no se enteró a Hacienda.

"A mí, en este año me lo han estado cobrando mensualmente, el gobierno pasado dejó de pagar los impuestos desde 2014, 2015 y 2016 y a mí, a lo chino me lo empezaron a cobrar por lo que las participaciones federales no nos llegan completas".

JM