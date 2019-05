''El diablo le tiene bronca a México'', dice el Papa Francisco

Para el Papa Francisco, ''el diablo'' le tiene ''bronca a México, porque de otro modo no se explica todo lo que ocurre en el país.

En una entrevista con Noticieros Televisa, la cual fue replicada por Vatican News, el Papa charló con la periodista Valentina Alazraki sobre diversos temas, entre ellos el feminicidio, los abusos por parte de clérigos, las migraciones, el muro del presidente Donald Trump entre Estados Unidos y México y el narcotráfico. Fue en ese sentido que retomó lo que dijo hace algunos años, cuando culpó al ''diablo'' de lo que sucedía.

''Yo me acuerdo que hace cuatro años me llamó la atención porque dijo que México era un país castigado por el diablo porque estaba la Virgen de Guadalupe. Mientras usted estuvo frente de la Virgen de Guadalupe en la Basílica largo rato (en su última visita), ¿que se dijeron?'', cuestionó Alazraki.

''Si, realmente el diablo le tiene bronca a México'', respondió el Pontífice.

Y recordó a los mártires de la época cristera: ''Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo pasó ahí. Hay como una especial… esto no es teología. Hablo, habla el hombre de pueblo: como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no? Porque si no, no se explica tanta cosa…'', señaló el líder de la Iglesia Católica.

También habló sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018, cuando se refirió a la necesidad del diálogo para lograr el bien del país y a la pregunta de si hay que ''pactar con los responsables del narcotráfico para encontrar una salida''.

''A mí me suena mal. A mí me suena mal…'', indicó. ''Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo… ósea hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país''.

También indicó que ha recibido invitaciones por parte del Presidente para una nueva visita al territorio, pero señaló que de momento no viajará a México.

OF