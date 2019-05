El PRI no está muerto, asegura José Narro

Los priistas deben reconocer que fallaron y que por gente inapropiada en gobiernos que incumplieron el instituto político paga las consecuencias, aseveró el ex secretario de salud, José Narro Robles, que aspira a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); argumentó que su partido debe reencontrarse internamente y después volver a buscar el contacto con la sociedad para recuperar su confianza a través del apoyo a las causas que preocupan a las personas.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que los priistas no pueden negarse a reconocer el descalabro que sufrieron el año pasado, refirió que pese a los malos resultados gobiernan en doce estados y a más de 40% de la población en el país,

“El PRI no está muerto, ni tampoco andaba de parranda, ha tenido la peor derrota electoral de su historia. Lo primero que se debe hacer para resolver un problema es reconocerlo. Los priistas tenemos que reconocer que fallamos, que nos equivocamos y tenemos que decir, oigan sociedad, una disculpa. Tenemos la oportunidad de cambiar”, señaló.

El aspirante dijo que se debe terminar con la simulación en su partido y depurar temas como su padrón de militantes. Además, planteó que quien sea seleccionado como dirigente debe asumir el compromiso de que no buscará una candidatura en el proceso electoral de 2021.

Narro Robles sostendrá reuniones con liderazgos priistas en Guadalajara y San Juan de los Lagos, refirió que seguirá con este tipo de encuentros a la espera de que se defina el calendario y fechas del proceso interno para la renovación de su dirigencia nacional.

Se deslinda de irregularidades en compra de medicamentos

El ex secretario de salud federal, José Narro Robles, se desmarcó de las presuntas irregularidades señaladas por la actual administración en la compra de medicamentos a sobreprecio y presuntas prácticas monopólicas para favorecer a farmacéuticas. Aseveró que el sistema de salud pública del país tiene problemas presupuestales, de fragmentación y falta de organización.

“Si hay un ilícito que se castigue, pero no castiguen a los pacientes y no les suspendan el medicamento. Si alguien cometió una falta administrativa o de orden penal que se haga la investigación y demuestren que intencionalmente se compraron a sobreprecio”, puntualizó.

Añadió que por cuestiones de patentes en algunas ocasiones se deben comprar medicamentos en exclusiva a determinados laboratorios, pero negó que eso sea una práctica monopólica.

El ex funcionario federal comentó que en el periodo que fue secretario, desde febrero de 2016 hasta el final de la pasada administración federal, no lanzó ninguna licitación de medicamentos, expuso que presentó denuncias por no comprobación de gastos del Seguro Popular. Refirió que presentó 70 denuncias por poco más de mil 150 millones de pesos no comprobados por las entidades federativas.

NM