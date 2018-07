El PRI comienza análisis de su derrota electoral

El dirigente nacional del PRI, René Juárez, convocó este martes a coordinadores parlamentarios, así como dirigentes de sectores y organizaciones, para comenzar el análisis sobre el futuro del partido.

En el encuentro, el dirigente nacional expuso que no es momento para dividir, sino para fortalecer la unidad partidaria, reflexionar y reencontrarse con la militancia y los ciudadanos. Tras críticas que salieron ya de algunos priistas por la derrota del pasado domingo, el presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI, Paul Ospital, salió en defensa de su partido.

Ospital respondió a César Augusto Santiago, quien criticó al partido. "César Augusto Santiago no tiene calidad moral para pedir que se rindan cuentas mientras él no informe cómo ayudó a la campaña de José Antonio Meade, pues al político chiapaneco no se le vio recorrer una sola calle durante la campaña", señaló el priista.

Es necesario, explicó, ser autocríticos, pero ante la militancia, no ante una élite política que, a diferencia del actual presidente René Juárez, nunca ha sido cercana a la gente.

"¿Cómo puede decir que hay 'lambiscones convenencieros' que sólo buscan una chamba, si él ha sido cinco veces legislador plurinominal?", cuestionó.

Ospital, quien es responsable de la Escuela Nacional de Mujeres y de Cuadros priistas, pidió mesura en este momento y aseguró que lo que se requiere es una reflexión profunda, para promover la gran cuarta evolución del PRI. También hizo un llamado a la reconciliación y a la unión de los priistas, sin regateos.

SA