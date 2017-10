El PRI busca agotar plazo para objetar destitución, acusa oposición

Los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado acusaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM) de no asistir a la sesión de este miércoles porque pretenden agotar el plazo legal de 10 hábiles para objetar la destitución del ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto.

Sin embargo, el Senado dio a conocer la lista de los 45 senadores que registraron su asistencia donde destacan 36 senadores del PRI, tres del PVEM, dos del PT, dos del PAN, y dos independientes.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Luis Sánchez dijo que el PRI solo mandó a "poquitos" senadores con la intención que no hubiera quórum, porque la suma del PRI y el PVEM son 63 contando al senador independiente Manuel Cárdenas.

"Es obvio que hicieron en vacío, si estaban los priistas y el verde nosotros íbamos a acudir a la sesión, pero nunca llegaron, son ellos los responsables, porque creo que es una estrategia que tienen que ver con agotar los 10 días, ellos pretenden eso y no lo vamos a permitir".

El coordinador del PAN, Fernando Herrera señaló que la oposición no permitirá que se agote el plazo legal para objetar la destitución de Santiago Nieto, "Vamos a presionar al PRI para que entienda, entre en razón y esto se discuta con la amplitud que requiere".

Dijo que no aceptarán una votación secreta, porque si el Senado objeta o no la destitución del ex fiscal debe de tener máxima transparencia, además adelantó que los senadores de oposición harán público el sentido de su voto.

Mientras que el coordinador del PT, Manuel Bartlett dijo que no hubo quórum porque no se presentaron los senadores del PRI y del PVEM, y dijo que la oposición se mantiene en la misma posición porque el método del PRI es insensato y es una actitud perversa.