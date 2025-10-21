Martes, 21 de Octubre 2025

¿Cómo agendar una cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX? Paso a paso

Esta nueva versión incorpora tecnología biométrica para blindar contra fraudes

Con este nuevo sistema, el Gobierno busca modernizar los procesos de identidad y facilitar el acceso a servicios públicos. CANVA

Desde octubre de 2025, los ciudadanos mexicanos pueden tramitar la nueva CURP biométrica, un documento que busca reforzar la seguridad y autenticidad en la identificación de las personas. Esta versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población incorpora tecnología biométrica para ofrecer un sistema más confiable y resistente a fraudes. 

¿Qué es la CURP biométrica?

A diferencia de la CURP tradicional, esta nueva versión incluye datos biométricos como:

  • Huellas dactilares
  • Reconocimiento facial
  • Escaneo del iris
  • Firma electrónica
  • Información única vinculada al ciudadano

El objetivo es que este documento funcione como una identificación oficial integral, útil en trámites gubernamentales, servicios de salud, educación y más.

¿Cómo agendar tu cita para tramitar la CURP biométrica?

Si vives en la Ciudad de México y deseas obtener tu CURP biométrica, el primer paso es agendar una cita en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo, paso a paso:

  • Ingresa al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México o directamente a la sección de citas de RENAPO.
  • En el menú de trámites, selecciona la opción “CURP biométrico”.
  • Elige la oficina más cercana a tu domicilio.
  • Escoge una fecha y hora disponibles para tu cita.
  • Completa el formulario con tus datos personales: nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento.
  • Confirma tu cita y guarda el comprobante o código generado para presentarlo el día del trámite.

Documentos necesarios para el trámite

El día de tu cita, deberás acudir con una identificación oficial vigente como INE, pasaporte o acta de nacimiento. En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados de un padre o tutor legal.

Con este nuevo sistema, el Gobierno busca modernizar los procesos de identidad y facilitar el acceso a servicios públicos. 

