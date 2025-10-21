¿Cómo agendar una cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX? Paso a paso

Desde octubre de 2025, los ciudadanos mexicanos pueden tramitar la nueva CURP biométrica, un documento que busca reforzar la seguridad y autenticidad en la identificación de las personas. Esta versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población incorpora tecnología biométrica para ofrecer un sistema más confiable y resistente a fraudes. A diferencia de la CURP tradicional, esta nueva versión incluye datos biométricos como:El objetivo es que este documento funcione como una identificación oficial integral, útil en trámites gubernamentales, servicios de salud, educación y más.Si vives en la Ciudad de México y deseas obtener tu CURP biométrica, el primer paso es agendar una cita en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo, paso a paso:El día de tu cita, deberás acudir con una identificación oficial vigente como INE, pasaporte o acta de nacimiento. En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados de un padre o tutor legal.Con este nuevo sistema, el Gobierno busca modernizar los procesos de identidad y facilitar el acceso a servicios públicos. EE