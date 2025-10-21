¿Cómo agendar una cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX? Paso a paso

Desde octubre de 2025, los ciudadanos mexicanos pueden tramitar la nueva CURP biométrica , un documento que busca reforzar la seguridad y autenticidad en la identificación de las personas. Esta versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población incorpora tecnología biométrica para ofrecer un sistema más confiable y resistente a fraudes.

¿Qué es la CURP biométrica?

A diferencia de la CURP tradicional, esta nueva versión incluye datos biométricos como:

Huellas dactilares

Reconocimiento facial

Escaneo del iris

Firma electrónica

Información única vinculada al ciudadano

El objetivo es que este documento funcione como una identificación oficial integral, útil en trámites gubernamentales, servicios de salud, educación y más.

¿Cómo agendar tu cita para tramitar la CURP biométrica?

Si vives en la Ciudad de México y deseas obtener tu CURP biométrica, el primer paso es agendar una cita en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo, paso a paso:

Ingresa al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México o directamente a la sección de citas de RENAPO .

o directamente a la sección de . En el menú de trámites, selecciona la opción “CURP biométrico”.

Elige la oficina más cercana a tu domicilio.

Escoge una fecha y hora disponibles para tu cita.

para tu cita. Completa el formulario con tus datos personales : nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento.

: nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento. Confirma tu cita y guarda el comprobante o código generado para presentarlo el día del trámite.

Documentos necesarios para el trámite

El día de tu cita, deberás acudir con una identificación oficial vigente como INE, pasaporte o acta de nacimiento. En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados de un padre o tutor legal.

Con este nuevo sistema, el Gobierno busca modernizar los procesos de identidad y facilitar el acceso a servicios públicos.

