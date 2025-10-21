Como parte de las acciones del Gobierno de México para apoyar a las localidades afectadas por los huracanes Raymond y Priscilla, el programa social Leche para el Bienestar llevará agua potable a Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Te puede interesar: Pemex repara ducto afectado por lluvias en Veracruz

El proyecto respaldado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comenzó con un plan de acción que tiene como objetivo enviar 90 mil litros de agua potable en bolsas de 2 litros , que se trasladarán en tres camiones con capacidad de 30 mil litros cada uno, garantizando un transporte seguro y eficiente.

CORTESÍA

La ayuda está dirigida a los estados más perjudicados por las intensas lluvias que azotaron el país en días recientes. Hasta el momento, se han priorizado las entregas en Puebla, Hidalgo y Veracruz.

El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, dio inicio a los trabajos de coordinación para la entrega del agua, reafirmando el compromiso de las autoridades federales con la atención inmediata y efectiva en momentos de emergencia.

También puedes leer: Uno a uno los limoneros asesinados en Michoacán

CORTESÍA

"Nos encontramos en la planta de Tlalnepantla, una de las 10 plantas industrializadoras que tenemos en el país, supervisando el envío de agua potable a los estados afectados. Seguimos las instrucciones de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar atención inmediata a las comunidades damnificadas”, declaró Talamantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP