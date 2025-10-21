Como parte de las acciones del Gobierno de México para apoyar a las localidades afectadas por los huracanes Raymond y Priscilla, el programa social Leche para el Bienestar llevará agua potable a Puebla, Hidalgo y Veracruz.El proyecto respaldado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comenzó con un plan de acción que tiene como objetivo enviar 90 mil litros de agua potable en bolsas de 2 litros, que se trasladarán en tres camiones con capacidad de 30 mil litros cada uno, garantizando un transporte seguro y eficiente. La ayuda está dirigida a los estados más perjudicados por las intensas lluvias que azotaron el país en días recientes. Hasta el momento, se han priorizado las entregas en Puebla, Hidalgo y Veracruz.El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, dio inicio a los trabajos de coordinación para la entrega del agua, reafirmando el compromiso de las autoridades federales con la atención inmediata y efectiva en momentos de emergencia."Nos encontramos en la planta de Tlalnepantla, una de las 10 plantas industrializadoras que tenemos en el país, supervisando el envío de agua potable a los estados afectados. Seguimos las instrucciones de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar atención inmediata a las comunidades damnificadas”, declaró Talamantes. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP