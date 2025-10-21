Con más entusiasmo que ideas, los dirigentes del PAN relanzaron lo que según ellos es el partido del siglo XXI. Un partido que regresa a las ideas originales (dicen) y cuyo logo fue actualizado para parecerse más al de sus primeros años.

El Partido Acción Nacional, que fundó un grupo de profesionistas e intelectuales no alineados a las ideas de la Revolución, fue una forma de enfrentar las reformas cardenistas, las más profundas y radicales de la época revolucionaria. Son muchos los fundadores, pero hay dos que destacaron porque aportaron el espíritu liberal y democrático del partido: Manuel Gómez Morín, un constructor de instituciones republicanas en la era postrevolucionaria, y Efraín González Luna, un abogado e intelectual católico. Ambos tenían claro que no se trataba de crear un partido católico, sino uno humanista y democrático. Estas ideas básicas se fueron perdiendo en el camino y la llegada al poder en el año 2000, 61 años después de su fundación, se explica en gran medida por la alianza con grupos católicos conservadores.

Según los actuales dirigentes, el PAN regresa a ser un partido con identidad propia, es decir que ya no hará alianzas pragmáticas y que enarbolará tres banderas: la libertad, la familia y la patria.

Los tres son conceptos por demás ambiguos. Patria y libertad los podemos encontrar como slogan de movimientos guerrilleros o de movimientos de extrema derecha como el de Milei en Argentina, que se llama a sí mismo libertario. En el México de hoy, donde se desmontan las instituciones de la democracia liberal a una velocidad récord, tiene sentido emprender la batalla por libertades concretas que se ven amenazadas por un régimen que pretende regresar a la univocidad, pero en todo caso se tiene que definir qué libertades defienden, porque claramente no es la agenda de ampliación de libertades por la que se batalla desde la izquierda.

Plantear a la familia como valor no es otra cosa que un eufemismo de la agenda conservadora. La familia como institución social no necesita que nadie la defienda: existe y se adapta de acuerdo con las necesidades de la época. Cuando Acción Nacional dice que defenderá a la familia, no dice otra cosa que adscribirse a la agenda conservadora que ve en la ampliación de derechos (matrimonio igualitario, derecho al aborto, reconocimiento de género, etcétera) una amenaza contra la llamada familia tradicional, y que es hoy el centro de los movimientos de ultraderecha o conservadores en todo el mundo.

Combatir a Morena enarbolando la bandera de la familia es un error estratégico, pues, si algo ha dejado claro el movimiento obradorista es que es profundamente conservador en materia de ampliación de libertades y más si éstas son de índole civil.

¿Refundar qué? Nada, no hay novedad alguna en el nuevo PAN, salvo quizá la decisión de ser un partido conservador sin ambigüedad, esperando paciente el pendulazo, tal como ya sucedió en Argentina y este fin de semana en Bolivia.