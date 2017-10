El PAN superará salida de Zavala: Martínez Espinosa

A pesar de que la salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional (PAN), el pasado 6 de octubre, puede afectar a la institución, ésta sabrá cómo superarlo, así lo aseguró el presidente del PAN en Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa.

"Es de lamentarse la salida de Margarita, porque afectará, en alguna medida, la posibilidad electoral de partido. También es lamentable porque se pierde un activo que para el PAN es relevante, en este momento. Sin embargo, el PAN ha sido un partido que, a lo largo de su vida, ha tenido momento de tensión y de crisis, pero ha demostrado que es capaz de superar este tipo de diferencias y de divisiones", comentó.

Dijo que la ruptura de Zavala con la institución es meramente personal, ya que la exprimera dama ha manifestado su deseo de participar como candidata independiente a la Presidencia de la República en el 2018, lo cual no le sería posible realizar dentro del partido. Por lo tanto, descarta una reacción en cadena.

"A lo largo de la historia del partido, en momentos de tensión y en momentos de salida de personajes importantes, no he visto que suceda algo así (reacción en cadena). Es decir, nadie que sale del PAN sale seguido de una gran cantidad de militantes, sí hay algunos que siguen a quien rompe con la institución, pero en general no hay una gran salida", recalcó.

En cuanto a si Martínez Espinosa ve algún riesgo, por este suceso, para las elecciones de 2018 en Jalisco, se dijo convencido de que no se verán afectados en gran medida.

"Todo en la política tiene riesgos y tiene oportunidades, yo estoy convencido de que el país va a requerir que la mayoría de los mexicanos se reúnan en torno a una convocatoria con la unidad del país, que es la que está detrás del Frente Ciudadano (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y esperamos que esa opción sea la más clara para la mayoría de los mexicanos".

Margarita Zavala Gómez del Campo decidió renunciar al PAN para poder contender como independiente en las elecciones del 2018 a la Presidencia de la República, luego de que una reunión con Ricardo Anaya, presidente nacional del partido, le dejara claro que ella no sería la candidata del Frente Ciudadano. Zavala criticó que decisiones como elegir a los candidatos se dejaran en otras manos.

¿Se equivoca Margarita Zavala?