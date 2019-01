El PAN pide la destitución de Octavio Romero de Pemex

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador destituir al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por los malos resultados que está dando, por la falta de experiencia en el sector, en lugar de descalificar a calificadoras como Fitch Ratings.

"Nos preocupa que al frente de Pemex no esté un experto en la materia, sino un ingeniero agrónomo que está generando desconfianza en los mercados y en la inversión"

"Lamentamos que el presidente no reconozca como seria la calificadora, siendo que es una de las más reconocidas en el mundo. Nos preocupa que no escuche, que no se esté asesorando bien. Por ello, y ante todo lo que está pasando en Pemex, como la incorrecta estrategia de combate al robo de combustible, los pocos resultados, la baja calificación, nos preocupa que al frente de Pemex no esté un experto en la materia, sino un ingeniero agrónomo, amigo del presidente, que está generando desconfianza en los mercados y en la inversión, que está afectando a todo México", asentó.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que su partido está abierto a colaborar en la construcción de un adecuado plan de negocios para Petróleos Mexicanos, que es el eje rector de la empresa del Estado, así como en un plan fiscal para sanear la finanzas, suspender el proyecto de la refinería Dos Bocas, en tanto no haya una evaluación nacional e internacional, pues hay voces que dicen con sustento que ahí no se puede construir.

"Ante esas voces, Acción Nacional alerta y pide que se suspenda el proyecto mientras no se evalúe por expertos, no por los amigos o consultas, porque se trata de millones y millones de pesos. Le pedimos al gobierno federal que los procesos de licitación sean internacionales, públicos y transparentes, el proyecto de Dos Bocas es de participación restringida, o como las adjudicaciones directas para transportar la gasolina, la compra de las pipas, y sin licitaciones", precisó.

En conferencia, en el marco de la segunda reunión plenaria de los senadores del PAN, Cortés urgió a López Obrador enviar lo antes posible la terna para completar la Comisión Reguladora de Energía, que por "vencimiento o presiones políticas", hoy no juntan el quórum necesario para sesionar, cuando es indispensable su integración para dar los permisos y reglas para que las pipas puedas circular.

El panista también solicitó que se mantenga el actual esquema del Consejo de Administración, que no se le quite facultades, pues dijo, tiene voces de la sociedad civil, del gobierno, además de ser el eje rector del director de Pemex, que vemos que se está "equivocando de forma reiterada".

JM