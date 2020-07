El INE avala elecciones en Hidalgo y Coahuila en octubre

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra, reanudar los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila, suspendidos hace cuatro meses por la pandemia de COVID-19, e ir a elecciones el 18 de octubre, por lo que las campañas serán en septiembre.

El acuerdo establece que se adoptarán todos los protocolos de sanidad y se estará en coordinación con las autoridades sanitarias. Así se eliminó el riesgo de crisis constitucional en Coahuila cuyo nuevo Congreso podrá protestar el 1 de enero de 2021 y se acordó pedir al Congreso del estado de Hidalgo defina fecha de toma de posesión de sus 84 presidentes municipales después del 15 de diciembre, para concluir fiscalización y eventuales impugnaciones.

La primera decisión que tomaron los cuatro nuevos consejeros del INE fue si se debía discutir hoy, en sesión del INE, si los procesos electorales debían reanudarse o no. La consejera Norma de la Cruz propuso no debatir el tema, y posponerlo, pues sigue la emergencia sanitaria.

Luego durante cuatro horas debatieron la reactivación de esos procesos, y De la Cruz votó en contra de ir a elecciones en octubre, pues es "optimista" pensar que para entonces los contagio hayan disminuido y se debe privilegiar la salud, mismo argumento que sostuvo la representación de Morena en el INE, que también pidió no ir a las urnas esa fecha. "No podemos tener certeza de que las cosas serán distintas y en seis semanas se pueda superar la emergencia", dijo De la Cruz al plantear que tampoco podría haber campañas en septiembre y "el riesgo es muy alto", lo que dijo también el consejero del Poder Legislativo Alejandro Viedma, de Morena, y los representantes morenista y del PVEM ante el INE, Carlos Suárez y Fernando Garibay.

Los procesos fueron suspendidos por el INE en abril por la emergencia sanitaria de COVID-19 declarada por el Consejo General de Salubridad (CGS), pero hoy, cuatro meses después se avaló reanudarlos, pues pese a que están las semaforizaciones estatales en anaranjado y rojo, oficialmente ya terminó el confinamiento, ya hay "nueva normalidad" y se han reactivado actividades económicas y laborales pero con medidas de sanidad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que se debe garantizar la salud, pero también los derechos políticos de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.

Aprobamos en el Consejo General del @INEMexico , con 10 votos a favor y 1 en contra, la reanudación de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, con fecha tentativa para celebrar la jornada electoral el domingo 18 de Octubre de 2020. Comparto mi intervención al respecto. pic.twitter.com/WTnym4J7M9 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) July 30, 2020

Las elecciones en plena pandemia son "todo un desafío, pero hemos concluido que la protección al derecho a la salud no debe implicar suspender derechos políticos, ni la pausa de la democracia. México no debe ser el país que suspenda derechos políticos por la pandemia", dijo.

En la discusión algunos consejeros propusieron que se consulte al CSG sobre las condiciones sanitarias de ambas entidades y si habría condiciones para ir a la elección, y luego en votación desordenada –pues votó primero someter a su consideración si debía haber o no elecciones—se descartó hacerle consulta específica. Cinco consejeros –entre ellos los cuatro nuevos— pidieron consultar a esa instancia pero seis lo rechazaron, porque el CGS podrá pronunciarse sin necesidad de ser consultado, y por desorden en la redacción de la propuesta, así como la votación de asuntos no discutidos.

En la discusión, ya Córdova había expuesto que el INE está obligado a atender lo que ordene en materia sanitaria la instancia de Salubridad. "No estamos ciegos, si el Consejo se pronuncia sobre confinamiento obligado, eso será acatado" y al acordar el INE la fecha de elección el Consejo podrá pronunciarse, dijo.

El consejero Ciro Murayama estableció que no se trata de desdeñar al CSG, pero tampoco se requiere consultarle para pedirle que se reactive, "así como el INE no necesita que le pregunten si va a cumplir sus atribuciones para ejercerlas".

"Desde mi punto de vista debió llevar a cabo la voz cantante para enfrentar la pandemia desde un inicio" y a nivel nacional, pero en este caso, expuso Murayama, sus decisiones son obligatorias sin necesidad de preguntarle "si en algún momento nuestras decisiones tienen que ser modificadas o frenadas así lo haremos".

Los consejeros reconocieron que en Coahuila, para septiembre y octubre es probable que haya 700 contagios y quizá sea el estado que más tarde en salir de la pandemia, pero también que hay responsabilidad de las autoridades locales y sanitarias para atender la situación. La consejera Dania Ravel recordó por ejemplo que Corea del sur realizó elecciones en el pico de contagios, y tuvo participación de 66% (no desde 92) no implicó más casos gracias a medidas sanitarias "Llamar a elecciones es ruta para volver a la normalidad constitucional", expuso el consejero Ucc-Kib Espadas.

La consejera Adriana Favela planteó "¿Qué pasaría si en 2021 continúa la emergencia sanitaria? ¿No habría elecciones en 15 entidades para renovar gubernaturas?, ¿en 30 para renovar congresos locales, y en 30 para renovar la totalidad de ayuntamientos? o a nivel federal ¿no se realizarían para no renovar las diputaciones?", por eso demandó hacer todo para garantizar las elecciones. El consejero Jaime Rivera expuso que el gobierno ha llamado a la nueva normalidad desde la segunda parte de mayo, hay giras políticas, actividades públicas, pese a que la pandemia no ha disminuido sus ritmos y las autoridades no han dictado confinamiento y ni siquiera uso obligatorio de cubrebocas. Por eso se preguntó "¿la nueva normalidad no incluye la democracia? O ¿por qué no debe incluirla? …No puede ni debe haber nueva normalidad sin derechos políticos", dijo.

IM