“El Bronco” solicita al INE su candidatura independiente

Ante los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador con licencia, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, "El Bronco", solicitó el registro de su candidatura independiente a la Presidencia y les pidió que se le permita contender; "en manos de ustedes estoy", les dijo.

"No coarten la libertad de decisión de los mexicanos", les pidió al formalizar su solicitud de registro para competir sin partido.

En tono mesurado, el mandatario con licencia reconoció a los consejeros su esfuerzo y no vio en ellos mala fe.

Contrario al discurso de los últimos días luego de que el INE reportara el pasado viernes y de forma preliminar, que "El Bronco" presentó más de 158 mil credenciales "simuladas" --con lo que no pudo alcanzar los requisitos de ley para obtener la postulación-- Rodríguez agradeció "con humildad" las tareas del órgano electoral.

También recriminó "filtraciones" y un corto y "perverso" periodo para ejercer su derecho de audiencia y revisión de firmas de apoyo.

"Estamos aquí para respetar la ley pero tengo que decir con humildad que les agradezco que están haciendo su esfuerzo que sé que van a rectificar los errores que se han cometido porque no son de mala fe, porque así lo entiendo", dijo el mandatario con licencia, frente a su esposa, hijos y madre, invitados especiales al acto protocolario, realizado en la sede del INE.

El aspirante pidió a los consejeros "que revisen bien" la aplicación móvil para recibir apoyos "entramos en ella porque no teníamos otra posibilidad. Hoy estamos en la revisión y me estoy dando cuenta de que Benito Nacif dijo revisamos al 100 % y te aseguro que no revisaste al 100% ", le cuestionó.

Pero admitió que será imposible revisar todo en cinco días y por ello irá al Tribunal. "Esperemos que ahí si sean justos".

Recibieron a "El Bronco" y a su equipo la mayoría de los consejeros del INE, encabezados por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien en su mensaje recordó que para que un aspirante independiente aparezca en la boleta deberá agotarse el periodo de derecho de audiencia, mismo que está en curso para aclarar posibles inconsistencias.

Ese plazo está corriendo para que ejerzan lo que a su derecho convenga, y concluidas las audiencias deberá dictaminarse el número de firmas y dispersión, pero además, recordó deberá acreditarse que todos, independientes o de coaliciones, cumplan con sus obligaciones de fiscalización para poder contender.

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, precisó que la decisión sobre qué aspirante a candidato independiente contenderá en la elección aún está pendiente.

El umbral y dispersión geográfica solo quedará acreditado hasta que el Consejo General del INE apruebe el dictamen correspondiente adicionalmente todos los aspirantes a candidato independientes así como los candidatos de partido y coaliciones deberán acreditar sus obligaciones de fiscalización, recordó.

