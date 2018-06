“El Bronco” promete hacer poderoso a Veracruz

El candidato independiente a Presidente de México, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, consideró que Veracruz tiene una gran riqueza por lo que se comprometió a convertirlo en una Entidad poderosa si gana la elección del domingo. “Me vendría a vivir a Veracruz a potenciar y calmar a la Entidad. Tiene sus problemas y hay que resolverlos”.

Manifestó que se necesita un Presidente que ponga orden y discipline a los políticos, “no se pueden proponer proyectos que nadie conoce, yo conozco Veracruz y sé que la gente puede hacer a este lugar enormemente poderoso”.

Rodríguez Calderón destacó el potencial veracruzano en materia agropecuaria y para explotar el puerto, sin embargo, según dijo, no han sabido aprovecharlo.

Refirió que como candidato independiente ha tenido muchas adversidades y subrayó que se ha ganado su dinero y no le ha quitado nada a la gente, como algunos aspirantes. “Yo me ando haciendo mi campaña con mi propios recursos y no soy palero del sistema”.

El gobernador con licencia de Nuevo León recorrió las calles del Centro del Puerto de Veracruz, donde pidió el voto y confianza.