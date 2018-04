"El Bronco" pide a presidenciales renunciar a recursos de campaña

En su arranque de campaña, el aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", convocó a los otros candidatos presidenciales a dejar los recursos públicos y hacer campaña con las aportaciones de sus simpatizantes.

"Hoy convoco a los otros candidatos a la Presencia de la República a que le regresen el dinero a los mexicanos, a ver si es cierto que lo pueden regresar, porque van a ver que no van a querer. Nosotros vamos a exigirles que regresen el dinero y se vengan aquí al palenque y a mano limpia podamos compartir, sus propias uñas, capacidades y talentos, pero sin gastarnos el dinero de los mexicanos".

Arropado por funcionarios de su gabinete como el gobernador interino Manuel Florentino González, "El Bronco" llamó a sus simpatizantes a tener fe. "La fe es lo que uno refleja por fuera y siente por dentro, llegó la hora de demostrarlo y ser un gran equipo que no recurra a la confronta y reflexione para lograr ser un mejor país".

En el Domo Care, de la Expo Guadalupe, les pido tomar sus teléfonos celulares, hacer una transmisión por Facebook Live, para que todos los mexicanos puedan ver su mensaje, pero sobre todo hacer propuestas.

Planteó hacer una "reforma a la Reforma Educativa", que haga que le regresemos el poder a los maestros.

El objetivo, explicó, para que el maestro nos ayude a través de la escuela a disciplinar a nuestros hijos, no solo lo haremos en la escuela pública, también en la privada, ¿están de acuerdo en que les regresemos el poder a los maestros, en que si su hijo se porta mal el maestro tenga la capacidad de jalarle la oreja?".

Luego en conferencia de prensa, reconoció que compite en desigualdad de circunstancias, sin recursos, ni spots, pero dijo que gracias a la controversia contra el INE, ha crecido su presencia en 40%.

"El Bronco" dijo que aunque sus asesores no se lo recomiendan "yo voy a hablar mal de quien tengamos que hablar mal".

Por la mañana, en Twitter, "El Bronco" informó que se reuniría con su "ejército digital", jóvenes voluntarios como parte de su estrategia rumbo a Los Pinos.

"Hoy me voy a reunir con los chavos que me han ayudado con este ejército digital en todo México. Esto ya no lo para nadie #MéxicoBronco #FelizSábado".

En el centro del escenario, se colocó una campana, símbolo de lo que el gobernador llama "la nueva independencia", que también utilizó cuando inició su recolección de firmas por la Presidencia de la República.

Además de cientos de jóvenes con sus camisetas de #BroncoPresidente, se encuentran algunos funcionarios del gobierno local como el Secretario de Salud, Manuel de la O.

El evento fue amenizado por el Grupo Torrente, que junto con Ramón Ayala y los Cadetes de Linares, fueron detenidos en Morelos luego de tocar para los hermanos Beltrán Leyva en diciembre de 2009.

