"El Bronco" asegura que respetará el resultado de las elecciones

El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" señaló que respetará el resultado de la elección del 1 de julio, cualquiera que ésta sea.

"No puedo hablar por nadie más que por mí, apuntó, creo que los mexicanos somos todos inteligentes y todos vamos a estar de acuerdo con lo que suceda, al menos yo, en lo que respecta de mi parte, yo respetaré el resultado, ni estoy obsesivo, ni quiero obsesionarme en ese sentido", dijo.

Destacó que México ha avanzado mucho al crearse la figura del candidato independiente, del cual dijo sentirse orgullo y contento que pese exista por primera ocasión en unas elecciones presidenciales y muchas más en otros cargos.

"El país tienen mil candidatos independientes cuando antes solamente tenía uno y eso se debe a que la gente ya se está liberando, no sé hasta dónde alcance", destacó.

Puntualizó que si los votos, este 1 de julio, no le son favorables, regresará a su mandato como gobernador de Nuevo León.

"Si a la gente no fui capaz de despertarla, yo me regreso a mi rancho, yo me regreso a gobernar Nuevo León, a tratar de hacer un esfuerzo para sacar adelante lo que creo que debo sacar adelante para que el país siga funcionando", seguiremos impulsando el independentismo de este país, subrayó.

Rodríguez Calderón indicó que ya prepara su cierre de campaña, el cual será único en su tipo, al ser de manera virtual a través de las redes sociales, el cual se multiplicará entre todos los mexicanos que compartirán su mensaje.

"Hoy estoy aquí en Torreón, regresó Monterrey tengo evento en la tarde, privados, para estar trabajando en el cierre del miércoles que será un cierre único en una campaña política", apuntó.

"Nosotros vamos hacer un cierre cibernético en donde vamos estar enlazados con 80 mil jóvenes de este país y esos 80 mil estarán enlazados con cerca de 10 millones de votantes mexicanos", indicó.

OA