El 67% de los homicidios en México se cometen con un arma de EU: SRE

El 67% de los homicidios que ocurren en México son cometidos con armas de fuego provenientes de Estados Unidos, informó Fabián Medina, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ayer lunes el funcionario participó en el foro virtual "El tiroteo en El Paso y el control del tráfico de armas a México" organizado en el marco del primer aniversario de un atentado racista contra mexicanos en un centro comercial en El Paso, Texas; en el que afirmó que la cantidad de armas que llegan a México provenientes de EU provocan una violencia inusitada en el país.

"Cruzan a México, anualmente entre 230 mil y 280 mil armas de fuego de todo tipo, armas semiautomáticas, pistolas, componentes, partes, cartuchos y esto provoca en nuestro país una violencia inusitada", dijo.

"Las estadísticas que tenemos es de que el 67% de los homicidios que se cometen en México son con armas provenientes de los Estados Unidos, de ese tamaño es nuestro problema. En 10 años en México, se calcula, han ingresado entre 2.5 y tres millones de armas de fuego al país con toda la letalidad y con toda la capacidad de fuego que eso implica".

Por ello, recalcó, el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente a Estados Unidos detener el flujo ilícito de armas mediante medidas más estrictas para la venta e inspecciones fronterizas con toda la tecnología estadounidense que permita detectar armas ilícitas antes de su entrada a México.

"Los grupos criminales en mi país utilizan como insumo básico para generar violencia, terror y muerte, las armas de fuego y las armas de fuego que tienen estos grupos criminales son provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica", añadió.

"¿Hay manera de frenar el flujo ilícito de las armas y la venta indiscriminada de las armas? Sí, se necesita voluntad política por parte de los Estados Unidos para imponer mejores y mayores prácticas de venta de armas".

Señaló que el negocio de las armas en EU representa ganancias millonarias pero enfatizó en que se deben mejorar los filtros para su venta.

"Para que se den una idea, el negocio de las armas en los Estados Unidos implica 52 mil millones de dólares anuales. En los Estados Unidos se vende el 33% de las armas pequeñas y ligeras del mundo, a México pasa sólo el 2.2% de estas armas utilizando todas las fronteras que tenemos con los Estados Unidos", enfatizó.

"Respetamos el derecho que tienen (EU) a emitir las normas constitucionales y las normas legales que crean convenientes para que sus ciudadanos se defiendan pero con lo que no estamos de acuerdo es con la laxitud con la que se venden estas armas de fuego".

Precisó que en la zona fronteriza de EU con México hay nueve mil 128 armerías y 133 mil 753 licencias para vender armas, cifras que consideró alarmantes debido a que las autoridades estadounidenses no colaboran como deberían para detener el flujo ilícito de armas a territorio nacional.

"Las armas que se obtienen, que se compran en los Estados Unidos se le venden al crimen organizado en México y se venden por ciudadanos americanos o ciudadanos México-norteamericanos; transitan la frontera porque desafortunadamente las autoridades de los Estados Unidos en las fronteras no colaboran de la manera que deberían colaborar para detener el flujo de armas", comentó.

"Pedimos medidas no intrusivas, inspecciones, antes de cruzar la frontera, requerimos inspecciones con la tecnología que ellos poseen (EU) de punta para detectar armas, cartuchos, municiones y partes de las armas para que no ingresen a México y para que no se surtan los grupos organizados de delincuentes y generen la violencia que generan de este lado en México".

Recordó que en EU diariamente pierden la vida 102 personas con motivo de un evento practicado con un arma de fuego, de estas 102 personas el 63% es por homicidios y el resto es por suicidio.

