La tarde de este domingo se registró un incendio en una fábrica de pinturas en la colonia Jardín de Los Reyes, en el municipio de Los Reyes La Paz, sin que se presentaran lesionados.

Los vecinos de la comunidad fueron los que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia porque se dieron cuenta de las llamas y de una columna de humo que se había originado en la factoría localizada en el Camino de la Cantera, muy cerca de la carretera federal México-Puebla.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Los Reyes, quienes sofocaron el fuego que se había extendido en el inmueble debido a que los productos que estaban en el interior son muy flamables.

Policías municipales y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaron cortes a la circulación vehicular e implementaron un cordón de protección para evitar que los vecinos se acercaran y se pusieran en riesgo.

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también arribaron a la zona. Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar la conflagración.

Posteriormente, se enfocaron en la remoción de escombros. Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro.

