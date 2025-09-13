Este fue el motivo por el que canonizaron al "Alpinista de Dios"

Junto con Carlo Acutis, el pasado 7 de septiembre fue canonizado en el Vaticano, Pier Giorgio Frassati, conocido por muchos como el “alpinista de Dios”. Frassati falleció en 1925, con tan solo 24 años. Nacido en el seno de una familia acomodada de Turín, Italia, mostró desde muy joven una profunda vocación de servicio a los demás.

Se opuso al fascismo y fue arrestado en tiempos de Benito Mussolini. Fue miembro activo de Acción Católica en Italia, entregándose por completo a este movimiento. Además, fundó un periódico llamado "Momento", en el que defendió con firmeza la doctrina social de la Iglesia impulsada por el papa León XIII, siempre con la mirada puesta en los pobres, los obreros y los más desfavorecidos.

Profundamente conectado con la naturaleza, fue también un apasionado alpinista que alcanzó varias de las cumbres más representativas de Italia. Murió de poliomielitis, y en 1981, al exhumar sus restos, se descubrió que su cuerpo permanecía incorrupto.

El milagro que llevó a su canonización ocurrió en un seminarista originario del municipio de Texcoco, Estado de México, llamado Juan Manuel Gutiérrez.

Mientras estudiaba en el estado de California, Estados Unidos, jugó un partido de baloncesto con sus compañeros y sufrió la ruptura del tendón de Aquiles. El dolor le impedía caminar y enfrentaba el temor a una cirugía costosa y riesgosa. En medio de esa angustia, rezó una novena a Pier Giorgio Frassati, el beato amante del deporte.

Durante la oración experimentó un calor misterioso y, al acudir al médico, descubrieron que el tendón estaba completamente unido, sin rastro de lesión.

Un hecho que, con toda la documentación médica, la ciencia considera inexplicable y que ha sido reconocido como el milagro que canoniza hoy a Pier Giorgio Frassati, el "alpinista de Dios".

AO

