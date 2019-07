Durazo destaca avances en negociaciones con policías federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que hoy será instalada la oficina de transición necesaria para liquidar en un plazo de 18 meses a la Policía Federal e integrarla a la Guardia Nacional, y destacó los avances en las negociaciones con los elementos inconformes.

"Los resultados fueron alentadores porque hubo madurez respecto a la posición de los representantes de los inconformes"

Indicó que dicha oficina tendrá representantes en todas las áreas e instalaciones de la corporación, donde se ofrecerá información de carácter administrativo y jurídico, y opciones para la evenual readscripción del personal.

En entrevista en Despierta con Loret, dijo que en ningún momento se ha planteado ni ha estado sobre la mesa despedir al personal o desconocerles derechos, antigüedad, sueldos o prestaciones; "absolutamente no, nada de eso y lo importante es que ya quedó claro en la mesa de negociación y eso ha tranquilizado a los grupos inconformes".

Afirmó que luego de las mesas de negociación instaladas la víspera, se tienen avances importantes y "los resultados fueron alentadores porque hubo madurez respecto a la posición de los representantes de los inconformes" y una vez que conocen los planteamientos y las opciones.

El funcionario federal expuso que se verá cada caso y estarán 24 horas puestos en la negociación y "esperamos que cuanto antes podamos cerrar un acuerdo y un compromiso que nos permita evitar las incomodidades que hoy padece la ciudadanía por elementos de la propia Policía Federal".

"Felipe está en la construcción de su partido y todo lo que le implique reflectores, le será bienvenido"

Respecto a la presunta intervención de Felipe Calderón en el movimiento de la Policía Federal, señaló que no se puede omitir que el ex presidente de México y su grupo en las tareas de seguridad han intervenido en temas relacionados con la corporación.

Desde hace mucho tiempo, Calderón y ese grupo han estado demandando medidas de dignifcacion para la Policía Federal que ellos no cumplieron y atendieron en su momento, "no voy a poner yo los nombres, ustedes los conocen, son ex funcionarios que quieren seguir", expresó.

Durazo Montaño agregó que todos están en su derecho de trabajar en favor de su causa y "Felipe está en la construcción de su partido y todo lo que le implique reflectores, le será bienvenido".

