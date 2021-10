Al asegurar que "ya está todo bien", Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), aseguró que tras los enfrentamientos en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el saldo es de tres detenidos, ningún herido de gravedad y que ICA ya presentó una denuncia por estos hechos.

En entrevista con medios al salir de Palacio Nacional, la secretaria acusó que son 10 o 12 personas quienes están agitando, pero advirtió que el gobierno federal no permitirá que "un grupito" en busca de beneficios particulares afecte una obra que está dando empleo a 100 mil personas.

"ICA informó que un grupo de personas no identificadas dentro del contrato colectivo tiene con la empresa o con el sindicato hicieron ahí una agitación, se identificó, se tuvo un paro de labores en una de las áreas nada más. Ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar, es en el paquete uno de la refinería", aseguró ante los medios.

"La seguridad del estado de Tabasco y la Marina, quien está adentro de la refinería, es la que resguarda las instalaciones, fueron los que estuvieron ahí. Fueron 10 o 12 personas que con violencia, provocaciones intentaban tener ahí alguna diferencia con el sindicato que está trabajando ahí. Nosotros en todo este tiempo hemos trabajado con orden, todas las empresas tienen el mismo tabulador".

La titular de Energía indicó que todos los trabajadores que laboran en la refinería tienen seguro social, hay comedores donde se les proporcionan alimentos, "hay seguridad médica, hay clínicas. Hace dos o tres semanas Secretaria de Salud envió una campaña de vacunación de COVID, se aplicaron más de 10 mil vacunas para el personal que faltaba en Dos Bocas y nosotros, yo personalmente he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien, pero también la calidad del trabajo fuerte, es un trabajo muy duro, es albañilería, son obras, es el sol, es el agua, entonces que las condiciones de los trabajadores sean las mejores".

Afirmó que es falso que el Gobierno federal no le pague horas extras a los trabajadores pues, señaló, que cuando doblan turno las empresas les pagan el doble.

"Pero son 10 personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país, es una obra bastante bien. Es un pleito entre líderes, es entre líderes".

Manifestó que a este grupo personas no se les permitió ingresar a la obra y en respuesta "empezaron a lanzar piedras y hacer un manifiesto ahí, por eso es que la seguridad del Estado de Tabasco tuvo que replegarlos", aseguró.

JM