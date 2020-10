Diputados frenan, de momento, extinción de fideicomisos

Como una táctica para que no se avalara la reforma para desaparecer los 109 fideicomisos, diputados de la oposición, es decir, del PAN, PRI, MC y PRD no votaron, por lo que Morena y sus aliados no alcanzaron el quórum requerido para avalar en lo general esta reforma.

El tablero marcó la asistencia de 239 diputados presentes, 199 a favor de Morena, PES y Verde; 13 abstenciones y 27 en contra del PT.

Este dictamen requería de la presencia de, al menos, 251 diputados federales; sin embargo, Morena y sus aliados se quedaron a 12 diputados federales de alcanzar el quórum.

Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD, a pesar de que están presentes en la Cámara de Diputados, no emitieron voto para reventar la asistencia.

Al no haber quórum, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, decretó un receso de 15 minutos para verificar la asistencia de los legisladores.

�� Se registran 222 diputadas y diputados presentes. Al no haber quorum, se levanta la Sesión Ordinaria y se cita a la próxima, el martes 6 de octubre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 2, 2020

En rectificación de quórum, solamente pasaron lista 222 legisladores, es decir, no se alcanzó el quórum, por lo tanto, Dulce María Sauri cerró la sesión y citó para el próximo martes a las 11 de la mañana en la modalidad de presencial.

JM