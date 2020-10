AMLO defiende eliminación de fideicomisos: "Estaban fuera de control"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la eliminación de más de 100 fideicomisos y fondos aprobados el martes por la Cámara de Diputados y que este jueves se llevará al Pleno para su votación.

Vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver por qué había falta de transparencia en el manejo de estos fondos

El Mandatario aseguró que buscan entregar los apoyos de manera directa a beneficiarios —como cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento— y evitar que haya "aviadores".

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos fideicomisos estaban "fuera de control" y que no había transparencia en su entrega.

"Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tiene que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt, porque eran fondos y fideicomisos totalmente autónomos, sin control”.

Explicó que también los investigadores seguirán recibiendo sus apoyos, así como los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas. “Sólo vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo".

"Los cineastas lo mismo, claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver por qué había falta de transparencia en el manejo de estos fondos, y eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, que estaban fuera de control competentemente”, añadió.

AMLO señaló que se busca que los apoyos lleguen de manera directa a los beneficiarios y no se queden en manos de intermediarios, pues dijo que los que reciben estos apoyos son mayores de edad que no requieren tutela y que otros les administren estos recursos.

“Es entrega directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión, eso es todo".

Finalmente, López Obrador aclaró que quieren revisar “para que no haya aviadores”, y esto no significa que no les importe la ciencia, la cultura o el deporte.

“Tanto nos importa el deporte, la cultura, la ciencia que no queremos que haya corrupción", dijo.

Con información de SUN.

AC