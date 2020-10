Diputados gastan 15 MDP en pruebas de coronavirus, pero enferman 63

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, informó que hasta este fin de semana, se han realizado 10 mil 267 pruebas de COVID-19 a legisladores, trabajadores y periodistas que semana a semana acuden al palacio legislativo de San Lázaro y los legisladores han invertido, entre los análisis y la implementación de tecnología para evitar contagios 15 millones de pesos.

En conferencia de prensa, informó que no puede confirmar que ya se hayan contagiado 63 diputados federales desde que inició la pandemia, porque esos son datos personales de cada legislador, y también reconoció que no todos los diputados se hacen pruebas para ingresar a San Lázaro, pero ella no tiene la facultad para prohibirles el acceso.

La Cámara de Diputados ha pagado 9 millones 256 mil 950 pesos de las 10 mil 267 pruebas de COVID; además invirtió 2 millones 900 mil pesos para la licencia de Zoom para la licencia de software para poder votar a distancia. Y cabe recordar que también se invirtieron 2 millones 907 mil pesos en la compra de 510 celulares para que los diputados pudieran votar a distancia.

El dinero para las pruebas se ha tomado de los ahorros que ha hecho la Cámara de Diputados al no tener actividades, es decir, en servicios como luz, agua, y los no pagos por bonos a los trabajadores.

Confirmó que hasta el momento han fallecido 14 personas de la Cámara de Diputados a causa del COVID; un diputado federal: Miguel Acundo del PES y otros 13 trabajadores del área administrativa y reveló, que desde hace tres semanas, el director de Protocolo se encuentra hospitalizado y delicado de salud.

La presidenta de la Cámara de Diputados informó que se encuentran garantizados los recursos para aplicar semanalmente, hasta el 15 de diciembre —cuando concluye el periodo—, pruebas a todos los que ingresen a San Lázaro.

Reconoció que en las últimas dos sesiones más largas, es decir, aprobación de la Mesa Directiva y el aval a la desaparición de los fideicomisos, se dieron más contagios debido a exposición en el pleno de San Lázaro.

Reveló que el estimado de pruebas positivas semana a semana es del 5%, pero ha bajado a 2%; estimó que la próxima semana cuando se den resultados de esta podría subir, debido a las sesiones largas de la Ley de ingresos y de la comparecencia del gabinete de Salud.