Diputados frenan a Dulce María Sauri; "sigo vivo", dice Noroña

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, dijo que sigue vivo en su intención de presidir la Cámara de Diputados, luego de que la fórmula de la priista Dulce María Sauri fracasara en la votación de este lunes por la tarde.

Luego del resultado, el petista tuiteó: "Los de @PartidoMorenaMx que votaron en favor deben corregir. Sigo vivo en mi intención de presidir @Mx_Diputados". En otro mensaje escribió: "¡Les ganamos! ¡Les ganamos!"

Los de @PartidoMorenaMx que votaron en favor deben corregir. Sigo vivo en mi intención de presidir @Mx_Diputados. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 1, 2020

La planilla que encabezaba la priista Dulce María Sauri para ser presidenta de la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada requerida. El pleno emitió 278 votos a favor; 64 en contra y 112 en contra.

Al no alcanzar la mayoría calificada, la presidenta saliente, la panista Laura Rojas, anunció que su Mesa Directiva permanecerá hasta el próximo 5 de septiembre y mañana martes citó sesión de Congreso General donde también se recibirá el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anteriormente, el vicecoordinador del PT y aspirante a la presidencia de la Cámara de Diputados, acusó que le robaron este cargo, pero dijo que le basta con saber que es el presidente de la Cámara de Diputados en el corazón de México.

Al fijar su posición durante la votación de la elección de la nueva Mesa directiva, Noroña dijo:

La dip. @Laura_Rojas_, Pdta. de la Mesa Directiva en el segundo año legislativo, comenta que la actual Mesa Directiva continuará en funciones hasta el 5 de septiembre y declara instalada la Cámara de Diputados para funcionar en el tercer año legislativo.https://t.co/h0eNk1uBwi — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2020

"Yo soy presidente de la Cámara en el corazón de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso, estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones, y estoy con ellos, me juego la vida por este movimiento, nos jugamos todo lo que tenemos por este movimiento".

JM