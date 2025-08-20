Dictan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.

Este miércoles 20 de agosto, el juez de control Enrique Hernández del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, dictó prisión preventiva contra Julio César Chávez Jr., luego de haber sido deportado el lunes y recluido en un penal del estado de Sonora.

Por ello, el pugilista permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. Chávez Jr. fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y romper la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La prisión preventiva dictada busca garantizar que no exista riesgo de fuga ni de interferencia en las investigaciones en curso.

En la comparecencia, la defensa del hijo de Julio César Chávez solicitó la ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se fijó para el próximo sábado a las 17:00 horas, en donde se determinará si el pugilista es vinculado a proceso.

Mientras tanto, el acusado permanecerá en el Centro de Readaptación Social Número 11 de Sonora.

Julio César Chávez Jr. enfrenta una acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

