Dichos de Trump sobre COVID-19 en México, por elecciones en EU: AMLO

Ante el señalamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la pandemia de COVID-19 en México estaba peor que en su país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no compartía ese punto de vista y consideró esa expresión es porque está por iniciar la contienda electoral en la Unión Americana.

"En cualquier país del mundo cuando hay elecciones hay más declaraciones, más propaganda, más debate, pero nosotros no nos metemos con eso, estamos enfrentando bien en lo que cabe, porque se trata de una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que respeta los puntos de vista de su homólogo estadounidense, pero "no voy a confrontarme con él".

"No me voy a enganchar, son muy buenas las relaciones entre México y Estados Unidos, no somos vecinos distantes".

Sobre el manejo de la pandemia, el titular del Ejecutivo dijo que está actuando con responsabilidad para salvar vidas y a pesar de los pesares consideró que vamos bien.

"No estamos contentos, satisfechos, ayer dediqué un pésame a todos los familiares de quienes han perdido la vida por esta pandemia, pero seguimos todos los días procurando que no falten las camas los ventiladores, los equipos los médicos, enviando mensajes de solidaridad al personal de salud que llevan muchos meses y ya están resintiendo la fatiga, sin embargo, siguen con responsabilidad y entregándose, salvado vidas".

OA