Día de Muertos 2022: Alumna extranjera se confunde y lleva otro papel picado

En vísperas del Día de Muertos, como ya es costumbre, en miles de escuelas en México se organizan para armar la tradicional ofrenda, y por lo regular se pide a los alumnos que lleven algunos de los objetos típicos que no puede faltar en el altar como lo son las flores, fruta, calaveritas de azúcar, cempasúchil y el papel picado que es el toque que llena de color a las ofrendas de todo México.

Con lo que no contaban en una escuela secundaría, es que no todos los alumnos tenían un amplio conocimiento de las tradición de Día de Muertos, ni de los complementos que lleva la ofrenda; pues en un salón de una secundaría del país, una maestra le pidió a sus alumnos que llevaran papel picado para adornar la ofrenda escolar, sin sospechar que se llevaría una gran sorpresa.

La confusión vino de parte de una alumna extranjera, la cual llamó la atención de miles de internautas, que definitivamente no encuentran fallas en la lógica de la adolescente que cumplió con el material que le pidieron, pero de una manera diferente al resto, haciéndose viral en TikTok.

El video viral fue compartido por la maestra de dicho salón de clases, bajo la primicia: "Como cuando le pides a tus alumnos papel picado para el altar, pero se te olvida que tienes una alumna colombiana recién llegada", mientras muestra los pliegos de papel picado sobre la paleta de las bancas de sus alumnos.

Todo va bien hasta que llega al lugar de su alumna extranjera, quien se confundió de papel picado y llevó tiras de papel en dos bolsitas que compró en la papelería, en lugar de alguna figura alusiva al Día de Muertos.

La propia profesora explicó más tarde que la confusión de la adolescente se debía que es extranjera y lleva poco tiempo en México, por lo cual desconoce varios detalles de costumbres y tradiciones del país, por eso es que llevó literalmente el papel picado en trocitos.

La cara de desconcierto de la joven rápidamente se volvió viral en internet, y hasta el momento cuenta con 23.6 millones de vistas, 2.6 millones de "Me Gusta", 8,347 compartidas y 6,399 comentarios

Internautas reaccionan ante desconcierto de estudiante extranjera

El video generó una gran cantidad de reacciones, al tiempo que diversos internautas aseguraron que si fueran extranjeros probablemente hubieran cometido el mismo error que ella.

Los usuarios dicen: "Soy de Jalisco y también conozco el papel picado así", "En argentina el papel picado es así", "También me pasó así en la primaria", "Mi hermana es mexicana y tampoco tiene idea de qué es el papel picado", "No encuentro fallas en su lógica", "Ella cumplió bien con lo que le pidieron", "Qué especifiquen bien", "Yo llevé periódico picado", "a mí una vez me pidieron sopa de letras y lleve una bolsa de sopa y era el juego de la hojita", son algunos de los comentarios más populares en el video.

Y para quienes se quedaron con la duda al igual que los internautas, efectivamente, al siguiente día la alumna enmendó su error y llevó el papel picado correcto para participar en los preparativos de la ofrenda de la escuela; así lo hizo ver la maestra al subir a segunda parte.

LSPC