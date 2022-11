Para estas fechas del año por la celebración de Halloween y Día de Muertos salen a la luz varias historias paranormales que han vivido algunos famosos, entre ellos la actriz mexicana, Salma Hayek, quien platicó una experiencia de terror que vivió en un su mansión de Londres, mencionando que sin explicación alguna las puertas y ventanas se abrían en el interior de la residencia de forma inexplicable.

Fue este año en el programa de la reconocida conductora "The Ellen DeGeneres Show" en donde fue cuestionada sobre las cosas extrañas que pasaban en su mansión. A pesar de mencionar que ya no está embrujada la mansión, dice que se seguían sintiendo presencias paranormales.

"No quiero que la gente que trabaja (conmigo) me deje. Pero definitivamente no es como antes. No vi (fantasmas), pero el guardaespaldas ya no quería trabajar más ahí porque el piano tocaba solo", expresó.

De acuerdo con la versión, Salma se percató que las luces se prendían y apagaban solas, además que notó el movimiento de las ventanas.

La historia no sólo fue sustentada por la actriz, ya que su hija Valentina, quien se encontraba en el público, agregó que le "ha tocado ver lo peor: 'He visto cosas reales. Lo más feo que me ha tocado es que vi a los fantasmas dos veces'", confesó.

Los sucesos que pasaban en la casa llevaron a Hayek a contratar a una médium, es decir una especialista en asuntos paranormales quien le ayudó para que la casa dejara de tener "tantos espíritus". La experta le diría que en la casa ronda una monja.

"Comienza a recorrer las habitaciones y dice 'hay una anciana aquí y un niño'", agregó, posteriormente le dijo: "Es una monja, ¿sabes qué la encontré haciendo? Estaba rezando", recordó.

Aunque el médium supuestamente encontró 10 fantasmas, la actriz dijo que actualmente "solo quedan dos", mientras que Valentina aseguró que aún hay más espíritus que rondan el lugar.

