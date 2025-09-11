La tarde de este jueves la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunció en su reporte de las 15:00 que en el Pacífico nororiental se desarrolló la depresión tropical Trece-E, ubicada a 95 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

Las bandas nubosas y el arrastre de humedad asociados a este fenómeno provocarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas. También se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de dos a tres metros en costas de ambos estados.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y avanza lentamente hacia el oeste-noroeste a 9 km/h. De acuerdo con los pronósticos, su trayectoria se mantendrá paralela a las costas mexicanas en los próximos días y prevén que pueda convertirse en huracán categoría 1 el próximo domingo 14 de septiembre a 410 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal.

Autoridades alertan que las precipitaciones podrían causar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos representarían riesgo de caída de árboles y anuncios. Por ello, llaman a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a extremar precauciones.

