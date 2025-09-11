Jueves, 11 de Septiembre 2025

Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Ricardo Monreal

"Deseamos su recuperación, su salud y estamos muy solidarios con su familia y con sus seres queridos", dijo Monreal

Por: SUN .

Monreal confirmó que Espino se encuentra en terapia intensiva. ESPECIAL

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que su compañero de bancada Manuel Espino se encuentra en terapia intensiva debido a un derrame cerebral que sufrió ayer.

“Desde ayer en la noche, tengo comunicación con sus familiares y con las personas que están cercanas a él. Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche, está en terapia intensiva”, detalló. 

LEE: Fiscalía investiga exceso de velocidad como causa de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Así, Monreal Ávila confirmó el estado de salud del diputado Manuel Espino, ya que en redes sociales habían circulado mensajes alusivos, pero sin confirmación oficial.

“Sí, en efecto, para que se eviten especulación, formalmente, sí tuvo un problema de salud el senador (sic) Manuel Espino, lo intervinieron ayer, en la madrugada de hoy, y deseamos su recuperación, su salud y estamos muy solidarios con su familia y con sus seres queridos, deseamos y le pedimos al creador le dé su salud”, dijo. 

