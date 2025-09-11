Bryan Ramos, pareja de Ana Daniela Barragán Ramírez —estudiante de la FES Cuautitlán desaparecida tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa—, la describió como una joven alegre, carismática, deportista y siempre sonriente. “Es mi novia y la amo”, expresó.

El joven relató que tras enterarse de los hechos, se movilizó igual que los padres de Ana Daniela a las inmediaciones del Puente de La Concordia, por donde pasó la joven de 19 años de edad, quien se dirigía a Cuautitlán Izcalli para estudiar en el Campus 1 de la Facultad de Estudios Superiores.

La búsqueda se concentró en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, donde les informaron que hay una mujer fallecida no identificada, por lo que le realizarán prueba de ADN a los padres, a fin de conocer si se trata de Ana Daniela Barragán.

"Buscamos en hospitales, fuimos a carpas de protección civil, preguntando, llamando y no obteníamos respuesta. Supimos que su teléfono fue encontrado, pero ella no se encontraba en la cercanía" , expuso Bryan.

Primero, la noche del miércoles, en el IMSS 53, "los guardias de seguridad nos dijeron que la vieron entrar caminando como lesionada, que no estaba tan afectada. Después salieron y dijeron que fue un error de los guardias, que ellos no tenían que dar esa información y se me hizo una falta de respeto que jueguen así con la esperanza de la gente".

Protección civil logra contactar la familia de joven

El personal de Protección Civil encontró entre los escombros restos de una mochila calcinada, contenido de una bolsa de maquillaje, cuadernos y útiles escolares, credenciales de la joven y su celular, el cual estaba sonando en ese preciso momento.

Francisco Bucio, el integrante de Protección Civil de la capital, pudo responder la llamada, a pesar de que el dispositivo también se encontraba dañado, lo que le permitió ponerse en contacto con los padres de la joven, quien, de acuerdo con las credenciales halladas, es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un video difundido a través de las redes sociales del medio "N+", muestra el momento en el que Bucio atiende la llamada de la madre de la joven, quien ha sido identificada como Ana Daniela.

Las imágenes muestran a Bucio contestando la llamada de la madre, a quien se escucha preocupada, sin embargo, el hombre procede a explicarle la situación y confirmarle que buscarán a la joven.

"Mire, soy de Protección Civil. Ya hablé con su papá, ahorita vamos a localizar dónde está ella y me voy a comunicar con ustedes, ¿les parece bien?", se aprecia a Francisco Bucio decir.

Ante la confusión de la madre, quien por lo que se entiende, no estaba enterada aún de la explosión, el integrante de Protección Civil procede a seguir explicándole: "Aquí estamos en una emergencia, hubo un incidente y aquí estaba el celular tirado, junto con unas pertenencias de ella, unas credenciales de la universidad, pero no sabemos dónde se encuentre ella".

Lee también: Fiscalía investiga exceso de velocidad como causa de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

NA