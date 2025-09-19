Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California recibieron un reporte de actividad sospechosa en el estacionamiento de una plaza comercial en la ciudad de Tijuana. Una persona había sido observada acomodando un paquete de color gris dentro de un vehículo estacionado. Un testigo vio el hecho y al pasar por el sitio fue amedrentado con palabras altisonantes para que se retirara. Ante ello, levanto la denuncia.

Los hechos ocurrieron el miércoles 17 de septiembre por la noche sobre el bulevar Manuel J. Clouthier esquina con avenida de los Insurgentes en la colonia Río Tijuana 3ra Etapa.

Al llegar los agentes ubicaron el carro con las catacterísticas proporcionadas por el reporte, por lo que las autoridades se aproximaron al sujeto para informarle que había sido señalado en una denuncia y le solicitaron una inspección con fines preventivos. En la revisión, se logró localizar tres cajas envueltas en cinta adhesiva con droga sintética denominada metanfetamina con un peso aproximado de 9.96 kg.

Al consultar la base de datos del C-5 Baja California se confirmó que el vehículo en cuestión cuenta con una pre denuncia de robo vigente.

Ramón César “N”, de 25 años y originario de Chihuahua, fue detenido en el lugar; posteriormente, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal de Tijuana, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de investigar la procedencia y el destino del narcótico incautado.

