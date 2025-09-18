El partido Xolos vs León será uno de los duelos de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y está programado para este viernes. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Los de Tijuana buscarán en casa una victoria que le dé alegría a su afición cuando reciban a los Esmeralda, que no logra tener regularidad en el torneo.

En el arranque de la fecha 9, los de la frontera, ante su gente, buscarán sumar los tres puntos en disputa que los meta de lleno dentro de los mejores del torneo.

Los Xolos llegan con 13 unidades producto de tres victorias y cuatro empates que lo ubican en la sexta posición, pero un descalabro junto con la combinación de resultados los relegaría de zona Liguilla.

Por su parte, el León llega con 11 puntos en la décima posición, por lo que les urge sacar los tres puntos de su visita a la frontera.

Los Panzas Verdes llegan luego de empatar sin goles en su visita a la cancha de los Tigres, por lo que intentará repetir lo hecho en La Corregidora, donde goleó a los Gallos del Querétaro.

El director técnico de León, Eduardo Berizzo, señaló que en su visita a los Xolos será un juego diferente donde tendrá mayor tiempo para ver sus movimientos.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este viernes 19 de septiembre a las 21:05 horas en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Xolos vs León

Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre, 21:05 horas

Viernes 19 de septiembre, 21:05 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J9 del Apertura 2025

OF