¿Es cierto que septiembre es el mes en el que más tiembla? UNAM responde

Septiembre es uno de los meses más tensos para los mexicanos, pues en este periodo ocurrieron unos de los terremotos más trascendentales que el país ha vivenciado: el sismo de 1985 y el del 2017, ambos ocurridos el día 19.

Debido a estos hechos, los habitantes del país azteca crearon la teoría de que septiembre es el mes en el que más tiembla, y ahora muchos de ellos lo llaman "septiemble".

Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), salieron a esclarecer esta creencia.

¿Es verdad que septiembre es el mes de los temblores?

Basados en los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), mismos que llevan realizándose desde hace más de un siglo, sismólogos e ingenieros de la UNAM desmintieron la creencia de que septiembre es el mes en el que más tiembla en México.

“Si nos guiamos por la historia de los sismos importantes, nos daremos cuenta que esta distribución no tiene un pico en septiembre, si es que la muestra se toma suficientemente amplia” , señaló el SSN.

La creencia de que en septiembre tiembla más se adjudica a la perspectiva de las personas, pues recuerdan los sismos más devastadores del país en este mes. Fue por ello que los investigadores de la UNAM prestaron atención a este fenómeno y se dieron la tarea de estudiarlo, sin embargo, con un registro suficientemente amplio quedó demostrado que no es septiembre el periodo que más temblores tiene.

¿Cuál es el mes en el que más tiembla en México?

Si bien los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) descartaron la opción de que septiembre sea el mes de más temblores, los registros también arrojan que diciembre es el mes en el cual se ha registrado una mayor cantidad de estos fenómenos naturales.

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto al Servicio Sismológico Nacional (SSN), ha reiterado en varias ocasiones que no es posible predecir el momento en el que acontecerá un sismo. Sin embargo, la población mexicana debe permanecer atenta a las recomendaciones de las autoridades, pues el país está compuesto por amplias zonas de alto riesgo ante temblores.

¿Qué hacer en caso de sismo?

El Gobierno Federal señala la importancia de la preparación ante este tipo de emergencias. Antes de un sismo, es fundamental realizar un plan familiar de protección civil, identificar zonas de seguridad en casa, la escuela o espacios de trabajo y preparar una mochila de emergencia.

Durante un sismo, se debe trabajar por conservar la calma y alejarse de objetos que puedan caer. En caso de encontrarse a bordo de un automóvil, lo recomendable es estacionarse y alejarse de edificios altos, postes y árboles. Tras un sismo, los habitantes de zonas costeras deben alejarse de las playas y refugiarse en zonas altas.

Después de un sismo, es importante no encender cigarrillos y velas, pues el movimiento podría haber provocado fugas de gas . Hay que permanecer alertas a las posibles réplicas y usar el celular solo en casos de emergencia, además de informarse solo a través de fuentes oficiales.

