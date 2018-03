Detienen a seis policías por desaparición y asesinato en Veracruz

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó la detención de un jefe policíaco y cinco agentes estatales más señalados de desaparición forzada de un joven, en lo que constituye el primer caso documentado de este tipo de delitos en su administración.

Si bien en un inicio se informó que eran ocho los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal arrestados, el mandatario estatal detalló que se trata de un subdelegado y cinco elementos más. Los seis fueron señalados de haber detenido y asesinado a Juan Arturo Méndez Alcántara el pasado 21 de febrero en el municipio de Córdoba.

"Ayer [domingo] fueron puestos a disposición de un juez y seguramente serán procesados por el delito de desaparición forzada", destacó.

La madre de la víctima denunció que su hijo, originario de la comunidad Cuautlapan del municipio de Ixtaczoquitlán, fue detenido por policías el jueves y un día después su cuerpo apareció flotando en aguas del río Blanco. "Una señora señaló que su hijo había sido detenido por una patrulla y que había aparecido muerto, de inmediato me comuniqué con el Secretario de Seguridad Pública y con el Fiscal, se trasladó desde antier por la noche para atender este tema".

Yunes Linares descartó que haya otro caso relacionado con los imputados y afirmó que el mensaje es claro para los agentes que cometan este tipo de ilícitos. "No hay ningún otro caso, esperemos que no haya ningún otro caso y esta es una medida ejemplar, es un mensaje muy claro para todos los policías de que en este gobierno no se admite de ninguna manera que violenten garantías individuales", subrayó.

Y justificó que aunque se han realizado exámenes de control y confianza y se han despedido a elementos, no es posible reemplazar a cinco mil policías. "Las personas que continúan en el cargo tienen mucho tiempo en la Secretaría de Seguridad Pública y que son sometidas periódicamente a exámenes de evaluación de control y confianza, si no aprueban el examen son despedidas, pero no podemos llegar a cambiar a cinco mil policías, es un proceso de depuración y han salido más de mil elementos en este proceso de depuración", explicó.

Yunes Linares mantiene una campaña en contra de ex funcionarios y ex jefes policíacos del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa acusados de desaparición forzada de 15 personas, pero ahora se registra el primer caso de su gestión.

SA