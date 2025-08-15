Desmantelan en Nayarit laboratorio clandestino; decomisan 13 toneladas de metanfetamina

Este viernes, autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en el municipio de San Blas, en el estado de Nayarit, donde decomisaron casi trece toneladas de presunta metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que las acciones se realizaron en el poblado de Boca del Asadero, donde agentes de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio.

En el inmueble, decomisaron aproximadamente 12.850 kilos de metanfetamina, 54.500 litros de sustancias químicas, 13.830 kilos de precursores químicos sólidos, dieciocho reactores, veinte condensadores, cinco mezcladoras, veintidós centrifugadoras de treinta kilos y material diverso.

"Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3.481.502.208 pesos (unos 186 millones de dólares)", precisó la dependencia.

#MarinaTeInforma



En Nayarit, #PersonalNaval desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas, asegurando más de 12 toneladas de presunta metanfetamina y 54,500 litros de sustancias químicas para su elaboración.



Gracias a este operativo, se impidió que más de 320 millones de… pic.twitter.com/3eAyXYNCAf— SEMAR México (@SEMAR_mx) August 15, 2025

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga "que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de los jóvenes" en el país.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al Gobierno mexicano para que mejore su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no toma medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo.

A finales de julio, ambos países lograron un acuerdo para pausar por noventa días la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos.

Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga. X / @SEMAR_mx

Por su parte,ms el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la “Operación Frontera Norte” acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se ha detenido a más de seis mil 300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

