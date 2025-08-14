El Gabinete de Seguridad en un comunicado conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó las acciones realizadas el pasado 13 de agosto como parte de la "Operación Frontera Norte". Los operativos fueron realizados en tres estados de la república. Se destacan los siguientes resultados:En Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguraron 11.3 kilos de cocaína, 11 kilos de marihuana y un vehículo.En San Ignacio, se aseguraron tres armas largas, un aditamento lanzagranadas, 27 cargadores, 6 mil 720 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 2 mil 400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. El costo estimado de afectación económica a la delincuencia organizada es de 49 millones de pesos.En Cajeme, se aseguraron 210 envoltorios con marihuana y 453 envoltorios con metanfetamina.En General Plutarco Elías Calles, Cajeme y Nogales, se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, dos cargadores, 89 cartuchos, 379 dosis de metanfetamina, 312 dosis de marihuana, 79 dosis de cocaína y un vehículo con reporte de robo.Con estas cinco acciones, los resultados de la "Operación Frontera Norte" son los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB