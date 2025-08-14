Jueves, 14 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Aseguran más de 2 mil litros de sustancias para la elaboración de droga en Sinaloa

Estos son los resultados del operativo de seguridad fronteriza por acciones realizadas por el día de ayer miércoles 13 de agosto

Por: El Informador

Estos son los últimos resultados reportados de la

Estos son los últimos resultados reportados de la "Operación Frontera Norte". NTX / ARCHIVO

El Gabinete de Seguridad en un comunicado conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó las acciones realizadas el pasado 13 de agosto como parte de la "Operación Frontera Norte". Los operativos fueron realizados en tres estados de la república. Se destacan los siguientes resultados:

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguraron 11.3 kilos de cocaína, 11 kilos de marihuana y un vehículo.

Sinaloa

En San Ignacio, se aseguraron tres armas largas, un aditamento lanzagranadas, 27 cargadores, 6 mil 720 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Lee: Decomisan material millonario en Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 2 mil 400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. El costo estimado de afectación económica a la delincuencia organizada es de 49 millones de pesos.

Sonora

En Cajeme, se aseguraron 210 envoltorios con marihuana y 453 envoltorios con metanfetamina.

En General Plutarco Elías Calles, Cajeme y Nogales, se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, dos cargadores, 89 cartuchos, 379 dosis de metanfetamina, 312 dosis de marihuana, 79 dosis de cocaína y un vehículo con reporte de robo.

Actualización de resultados

Con estas cinco acciones, los resultados de la "Operación Frontera Norte" son los siguientes:

  • Detención de 6 mil 307 personas
  • Aseguramiento de 4 mil 977 armas de fuego
  • Decomiso de 59,009.9 kg de droga
  • Aseguramiento de 4 mil 390 vehículos
  • Aseguramiento de 780 inmuebles

Te puede interesar: Policías de Zapopan detienen a cuatro personas en dos colonias del municipio

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones