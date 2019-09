Denuncian hackeo del teléfono de Rosario Robles

Un mensaje difundido desde la cuenta de Twitter de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público, informó que su teléfono había sido hackeado, y advirtió que los mensajes que han salido de éste solicitando dinero son falsos.

En un mensaje sin que se informe quién lo firmó, se indica que la ex funcionaria federal, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla no está solicitando dinero. “A todos los amigos y amigas de Rosario Robles les informó que su teléfono ha sido hackeado. Desde su número se han enviado mensajes solicitando dinero. Estos mensajes SON FALSOS. No es verdad que se esté pidiendo dinero... Una ruindad más en su contra”.

A todos los amigos y amigas de @Rosario_Robles_ les informo que su teléfono ha sido hackeado. Desde su número se han enviando mensajes solicitando dinero. Estos mensajes SON FALSOS. No es verdad que se esté pidiendo dinero... Una ruindad más en su contra — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) September 14, 2019

El pasado 12 de septiembre, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, difundió desde la cuenta de su madre el comunicado del abogado Julio Hernández Barros en el que se señalaba que el Ministerio Público expidió una licencia de conducir a nombre de la ex funcionaria, pero con datos falsos y una foto tomada de internet.