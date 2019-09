Juez rechaza frenar proceso penal contra Rosario Robles

Un juez federal rechazó frenar el proceso penal por ejercicio indebido del servicio público que enfrenta Rosario Robles Berlanga y por el que permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este jueves, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal notificó que negó la suspensión definitiva solicitada por Robles Berlanga en el juicio que tramitó para revocar la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de vincularla a proceso.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) solicitó la suspensión para que una vez concluida la etapa de investigación complementaria, en octubre próximo, no se realice la audiencia intermedia y la Fiscalía General de la República (FGR) no pueda emitir su acusación para dar pie al dictado de un auto de apertura de juicio.

Es decir, para que hasta que el juez revise la legalidad del auto de vinculación a proceso emitido en su contra, el caso penal que se lleva ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, permanezca paralizado.

Con la negativa del juez de amparo, el proceso de Rosario Robles seguirá tramitándose de manera normal hasta que el juzgador dicte su sentencia definitiva, lo que podría ocurrir el próximo 3 de octubre.

