Delegado de Venustiano Carranza pedirá licencia al cargo

El delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, pedirá licencia al cargo este miércoles para atender el proceso administrativo y judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo destituyera del cargo por desacato.

En conferencia de prensa, el delegado sostuvo que todos los requerimientos de la corte fueron solventados, como es el pago a los trabajadores verificadores de la delegación por más de siete millones de pesos, así como el reconocimiento laboral a cada uno; sin embargo, el único requerimiento que no se cumplió fue la entrega de credenciales, las cuales, afirmó, no son facultad del jefe delegacional, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

En ese sentido, dejó claro que la resolución de la Corte no corresponde a un hecho de corrupción, sino administrativo. Sostuvo que fue un acto injusto y con tintes políticos.

Por su parte, el diputado Manuel Ballesteros, aseguró que no se escudará en su fuero para hacer frente a la resolución de la SCJN, sobre que incumplió la resolución de un amparo.

Hasta el momento, ninguno de los dos han sido notificados de la resolución de la Suprema Corte.

Por su parte, el titular de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, explicó que esperan la notificación correspondiente para proceder con el nombramiento de un nuevo jefe delegacional.

Asimismo, calificó como acertada la decisión del delegado; no obstante, hizo un llamado a la Suprema Corte.

"Respetuosamente hacemos un llamado al Segundo Juez de Distrito porque él no revisó los ordenamientos administrativos y jurídicos de la Ciudad de México en esa materia en particular. La delegación le dijo al juez que no es facultad del gobierno delegacional, entregar estas credenciales y tampoco las órdenes de verificación porque eso corresponde al Invea".