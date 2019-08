Defensa de Rosario Robles analiza denunciar a juez

La defensa legal de Rosario Robles Berlanga analiza presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y otra de carácter administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal, contra el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por obstrucción de la justicia y presuntas anomalías en la vinculación a proceso.

Después de visitar esta tarde a la ex secretaria de Desarrollo Social en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, el abogado Julio Hernández Barros adelantó que recaban las pruebas necesarias para acreditar la presuntas irregularidades cometidas por el juzgador al dictarle a su cliente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a pesar de que demostró residencia de más de 20 años en la capital del país.

• "Rosario Robles tiene los medios y contactos para darse a la fuga", dice juez

"Estamos buscando por dónde, y no quiero adelantarme, ustedes saben a lo que me refiero, de la investigación que estamos haciendo sobre el juez, no quiero adelantarme, pero sí estoy cierto hay conductas delictivas de por medio", indicó el litigante.

Aunque no precisó si indagan el presunto parentesco familiar del juez Delgadillo Padierna con Dolores Padierna, diputada federal por Morena, Hernández Barros afirmó que el equipo de abogados está enfocado en tratar de confirmar la información.

Dijo que las denuncias contra Felipe de Jesús Delgadillo Padierna las podrían estar presentando la próxima semana.

• Ramón Sosamontes, afín a Rosario Robles, pide un amparo

- ¿Cómo denuncia penal?

- Podría ser incluso una denuncia penal en contra del juez.

- ¿Sería ante el Consejo de la Judicatura Federal o en la Fiscalía General de la República?

- Desde luego una ante el Consejo de la Judicatura Federal por las anomalías y otra ante la Fiscalía General de la República por delitos cometidos en la administración justicia.

Hernández Barros señaló que siguen valorando solicitar al juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que modifique la prisión preventiva justificada a Robles Berlanga.

"Si Rosario Robles no fuera Rosario Robles, fuera una persona común y corriente, el juez le hubiera puesto como medida cautelar ir al juez cada mes o no le hubiera puesto medida cautelar, esa es la realidad", refirió.

JM