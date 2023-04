Los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia para exponerle que a un año de que fue localizado el cadáver de su hija no hay avances en las investigaciones y recordaron que en mayo de 2022 les dio su palabra de que antes de terminar su mandato se tenía que resolver el caso.

Los padres de la joven estudiante de Leyes reiteraron que no dejarán de luchar a pesar de burlas o amenazas.

Don Mario dijo sentirse decepcionado porque ya no hay el acompañamiento que en los primeros meses le dio el Gobierno federal, cuando en el espacio de Cero Impunidad se daba un informe de avances cada 15 días o por lo menos cada mes.

Esto era posible porque en mayo pasado, cuando el Presidente López Obrador los recibió en la Séptima Zona Militar, "nos dio su palabra, me miró a los ojos y para mí vale más la palabra que un documento, y me dijo, esto se va a resolver, esto lo voy a sacar antes de que me vaya".

Recordó que les prometió "te voy a ayudar porque son gente buena, y así se lo dijo también a mi esposa".

Lo mismo prometió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, cuando vino en enero pasado y les dijo "los vamos a ayudar".

Pero resultó que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, que daba el reporte de avances y se mantenía al pendiente "por cuestiones políticas" dejó el caso y ya no se le dio difusión mediática al caso Debanhi.

Por eso, expresó alzando la voz, "yo le digo a Andrés Manuel López Obrador que quiero otra audiencia con él, porque me dio su palabra, porque es hombre y yo soy hombre, entonces tenemos que respetarnos porque la palabra vale más que cualquier documento".

Destacó que a un año no hay ningún presunto culpable detenido o señalado, porque quizá por cuestiones de corrupción se le está protegiendo por el feminicidio y en eso han fallado no sólo la Fiscalía local a la que le tumbaron su "verdad histórica" de que Debanhi murió accidentalmente, cuando se comprobó que fue asesinada y sembrada, sino que también la FGR se ha tardado en dar con los que asesinaron a Debanhi.

CR