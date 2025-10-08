Miércoles, 08 de Octubre 2025

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

De acuerdo con el diario Times of Israel, el acuerdo será firmado este jueves

Por: SUN .

Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes, dijo Trump. AP/E. Vucci

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que "Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz.

En Truth Social, añadió que "esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera".

De acuerdo con el diario Times of Israel, el acuerdo será firmado este jueves. Fuentes del medio informaron que Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes que aún tiene en su poder. 

La organización islamista y otras milicias gazatíes mantienen secuestrados a 48 rehenes en el enclave, de los cuales unos 20 siguen vivos, según las autoridades israelíes.

Tras el posteo de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración, señalando: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", en alusión a los rehenes.

X / @BNONews 
X / @BNONews 

