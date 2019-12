Cumplimos con no aumentar precio de combustibles: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, hizo un breve recuento al término de 2019: no aumentaron los precios de los combustibles, no se incrementó la deuda externa y se construyen la refinería y el nuevo aeropuerto que será concluido en tres años.

"Cumplimos porque no aumentaron los precios de los combustibles, del diesel, del gas, de la gasolina y la luz. No aumentó la deuda pública en términos reales", afirmó en su conferencia de prensa matutina.

Añadió que el propósito de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, "tiene el propósito de producir las gasolinas que consumimos, dejar de importar. Nosotros tenemos materias primas, se abandonó la refinación durante 40 años".

López Obrador expresó que la construcción del aeropuerto "que tanta polémica generó", se realiza en mejores condiciones, en un mejor terreno.

"En suelo firme, no es un lago, no es lo mismo destinar 300 mil millones a un aeropuerto, que 100 mil millones. No es lo mismo seis años, que terminarlo en tres. No es lo mismo hacer un aeropuerto con honestidad que hacerlo con corrupción. Por eso es importante esta obra", finalizó.

OA