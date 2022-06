Cumbre de las Américas: Ausencia de AMLO, sin impacto bilateral, dice Ken Salazar

Tras calificar la reciente Cumbre de la Américas de muy exitosa e histórica, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las relaciones entre México y Estados Unidos no se verán afectadas por la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión.

"¿Que si va a afectar el negocio entre México y los Estados Unidos porque no fue el Presidente allá? No, no va a afectar nada. Miren, México estaba ahí presente, en muchos lugares", subrayó.

En conferencia de prensa en la residencia de la embajada estadunidense en la Ciudad de México, Ken Salazar afirmó que la relación entre ambos países es para siempre y "va a sobrevivir las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora. Las economías están enlazadas, eso va a seguir".

Ken Salazar sostuvo que el futuro de la economía, los negocios y la prosperidad está en este hemisferio y no en Rusia o en China.

Dijo que, por primera vez, hay un compromiso concreto para mejorar las condiciones en las naciones de America Central y de todo el continente. En este sentido, destacó que la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que "debemos tener un hemisferio de mucha prosperidad", donde haya inversión, se atienda el problema del cambio climático y se impulse la participación de los jóvenes.

Ken Salazar minimizó las diferencias entre México y Estados Unidos sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles.

Señaló que su país es respetuoso del punto de vista del gobierno mexicano, pero reiteró que para la administración del presidente Biden se trata de dictaduras que no respetan las elecciones, la democracia ni los derechos humanos.

JM