Culpa "El Bronco" al INE por baja captación de firmas

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que al igual que la vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, buscará que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo autorice a captar firmas en papel en todos los municipios rurales donde hay problemas de conectividad a Internet.

Asimismo, pedirá al organismo que resuelva los problemas que presenta la aplicación para registrar las firmas de apoyo, pues de lo contrario será complicado obtener el registro, aunque confió que sí lo alcanzará.

"Vamos a solicitar nosotros también (que se autoricen las firmas en papel), por ejemplo en el sur de Nuevo León no hay conectividad, y ahí donde se le permitió a Marichuy podemos entrar nosotros también, hay mucha gente que puede firmarnos a nosotros y también en otras zonas rurales de Chihuahua, Durango, y otros estados que no tienen conectividad", expuso "El Bronco".

El mandatario estatal señaló que la captación de firmas ha sido más complicado de lo que esperaba y admitió que se equivocó en sus proyecciones, ya que en la entidad apenas alcanzaría a igualar los más de 300 mil apoyos que obtuvo para su candidatura a gobernador en 2015; pero si el INE cambia la aplicación hasta podría recabar el triple de firmas.

Comentó que el viernes el equipo que lo apoya en la tarea de conseguir apoyos estuvo en el INE para pedir que el organismo cambie la aplicación porque "está dando muchos problemas" y espera reunirse con el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, la próxima semana, en cuanto le confirme la cita.

"Estamos batallando demasiado, yo creí que sería algo mucho más fácil, pero la verdad es que me equivoqué, la aplicación es muy complicada, muy tardada, además hay zonas donde no hay la posibilidad de la conectividad y eso pues hace que la gente se desespere y el que quiere ayudarte no puedes tenerlo ahí 20 minutos esperando que la aplicación funcione", señaló.

Dijo que una alternativa que está planteando es que la aplicación sea abierta, que la gente pueda acceder de manera más simple sin la necesidad del correo electrónico, pues la gente a veces no quiere y como es obligación que el promotor tenga una cuenta, entonces el voluntario dice, bueno, pues no te ayudo, o implica que al que le vas a pedir que te firme tenga el problema del tiempo. Ir casa por casa también es complicado porque la gente no está a la hora que tú quieras.

"Ayudaría bastante que el INE abra totalmente la aplicación para que la gente pueda entrar por sí sola", comentó "El Bronco".

Ante el hecho de que hasta el viernes apenas había captado 42 mil 704 firmas, el 4.9 por ciento de las 866 mil 593 que requiere, el gobernador expresó que irá atrás como los caballos de carreras, para finalmente ganar. Descartó que la lentitud en la captación de firmas sea por rechazo a su persona.

"Creo que hay una buena simpatía, no he encontrado rechazo, al menos es lo que me dice la gente que nos está ayudando en Nuevo León, vamos muy bien", aunque fuera del estado, "apenas se está organizando al gente, creo que lo lograremos (el registro) pero sí es complicado".

"El Bronco" admitió, asimismo, que con los problemas que han tenido con la aplicación del INE no alcanzará a duplicar las más de 300 mil firmas que obtuvo en 2015 para el registro como candidato a gobernador, porque en este momento de las 42 mil 704 que lleva en todo el país, cerca de 20 mil se han captado en Nuevo León, y al cierre del plazo para conseguir los apoyos, apenas igualaría en el estado las que consiguió para el proceso anterior, pero si el INE cambia la aplicación "hasta triplicamos las firmas, de lo contario no sería posible".

Aunque al anunciar sus aspiraciones había señalado que primero buscaría duplicar en Nuevo León las firmas que consiguió en 2015, y esto sería el "permiso" de los nuevoleoneses para buscar la presidencia, expresó que tuvo que adelantar la siguiente etapa, "porque había mucha gente que quería participar y les estamos diciendo que se inscriban", pero la mayor parte son firmas obtenidas en el estado, y empieza a organizarse la gente en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Durango, Zacatecas y Tamaulipas.

"El Bronco" fue entrevistado al término de una reunión con cientos de jóvenes del programa "Héroes por Nuevo León", a quienes les dijo que las viejas generaciones ya no tienen remedio, "como yo", y por eso tenemos que trabajar con los jóvenes. Agregó que los logros de su administración han sido pese a enfrentar una adversidad enorme, porque "los partidos quieren conservar o regresar al poder; pero depende de ustedes y de la sociedad si se los permiten, yo haré todo lo posible porque eso no suceda, porque regresaríamos a la corrupción, al dispendio y a la desatención de todos los problemas que hoy estamos tratando de sacar adelante".