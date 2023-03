Ante la temporada de Cuaresma, un periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa, algunas personas disfrutan del consumo de animales marinos.

Uno de ellos son los mariscos, que suelen estar más presentes en esta temporada; sin embargo, el consumo de este alimento puede ocasionar algunas enfermedades por bacterias patógenas. Aquí te contamos cómo evitar este problema.

¿Cómo evitar enfermedades al comer mariscos?

Para evitar algún tipo de enfermedades es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos:

-Compre mariscos frescos de una fuente confiable y asegúrese de que estén almacenados adecuadamente en hielo o refrigerados.

-Cocine los mariscos completamente. Los mariscos deben cocinarse a una temperatura interna de al menos 63°C. Si está cocinando moluscos como mejillones o almejas, asegúrese de que estén completamente abiertos antes de servir.

-Si come mariscos crudos, como ostras, asegúrese de que provengan de una fuente confiable y estén frescos.

-Lávese bien las manos antes y después de manipular mariscos crudos.

-No consuma mariscos que hayan estado expuestos a aguas contaminadas o que hayan sido recolectados en áreas cercanas a derrames de petróleo o sustancias químicas.

-Si va a consumir mariscos en un restaurante, asegúrese de que el establecimiento cumpla con las normas de seguridad alimentaria y que los mariscos se hayan cocinado adecuadamente.

¿Qué comer después de una intoxicación?

La intoxicación por la ingesta de alimentos suele ser una piedra en el zapato para la salud.

Cualquiera que sea el factor es de mucho cuidado, sobre todo, si la intoxicación se dio por alimentos marinos.

Si lamentablemente te dio una intoxicación, y no sabes qué comer después de este padecimiento, aquí te dejamos una lista de alimentos que ayudan a recuperarte.

De acuerdo con el National Institute Of Diabetes and Digestive and Kidney Deseases, la siguiente lista de recomendaciones ayudarán a que te recuperes de la intoxicación y te mantengas hidratado.

Conviene beber muchos líquidos, jugos de fruta, bebidas deportivas, bebidas sin cafeína y caldos para reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos a causa de la intoxicación.

Mantenerte hidratado es muy importante para que tu cuerpo se recupere más rápido.

Se recomienda gradualmente reintroducir alimentos, puedes empezar con ingredientes blandos y fáciles de digerir, como el arroz, papas al vapor, pan o cereal.

CR