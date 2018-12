¿Cuánto ganaba López Obrador antes de ser Presidente?

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no renunciará a su salario como titular del Ejecutivo porque de sus ingresos vive su familia.

"Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes, que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar. Si, que es una gran profesión la de ustedes", dijo el Mandatario refiriéndose a los representantes de los medios de comunicación.

El sueldo que actualmente obtendrá será de 108 mil pesos, la misma cifra que quiere que ningún otro funcionario rebase.

Después de ser jefe de Gobierno, López Obrador no tenía un sueldo como funcionario público, sin embargo tenía un salario como líder de Morena, el partido político que fundó tras su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el 2017, el ahora Presidente aseguró que vivía "con lo que me pagan, me dan 50 mil pesos como presidente de Morena". Y ante quienes lo criticaban, López Obrador señaló que desde hace 40 años no tiene cuenta de cheque, tampoco tarjetas de crédito.

"Eso es lo que me permite confrontarlos, si fuese un corrupto, no podría enfrentar a esta mafia. Me defiendo y no han podido destruirme, políticamente hablando, porque tengo ese escudo y esa protección que es mi honestidad", aseveró.

OA