Aunque el horario de verano ya no se aplica en la mayor parte de México desde 2022, persiste la duda sobre cuándo se cambia la hora en esta parte del año. En 2025, solo algunos municipios de la frontera norte deberán realizar el ajuste estacional para sincronizarse con Estados Unidos.

El cambio de horario en México 2025 ocurrirá el domingo 2 de noviembre, cuando concluya el horario de verano en las zonas donde aún se mantiene. A las 02:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 02:00 a la 01:00 horas, para dar inicio al horario de invierno o estándar.

Para la mayoría del país, no habrá ningún cambio, ya que desde octubre de 2022 el horario de verano fue eliminado de manera oficial, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que los relojes se mantienen igual todo el año en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, en más de 30 municipios de la frontera norte el ajuste sigue vigente por motivos económicos y sociales, ya que estas regiones mantienen una estrecha relación con las ciudades vecinas de Estados Unidos.

Entre los lugares donde sí habrá cambio de horario en 2025 se encuentran:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.

Chihuahua: Juárez, Ascensión, Janos, Práxedis G. Guerrero y otros municipios.

Coahuila: Piedras Negras, Acuña, Nava, Allende y zonas aledañas.

Nuevo León: únicamente el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo y municipios fronterizos.

La recomendación es preparar el ajuste de los relojes de forma manual la noche del sábado 1 de noviembre para amanecer con la hora correcta el domingo. En el caso de los dispositivos electrónicos, la actualización suele hacerse automáticamente.

La razón por la cual solo algunos municipios del norte cambian la hora es la sincronización con Estados Unidos, con el fin de facilitar las actividades laborales, escolares y comerciales entre ambos países.

Entonces, recuerda: para el resto del país, no habrá ningún cambio, ya que el horario estándar continúa vigente todo el año.

