SSPC alerta sobre fraudes en llamadas telefónicos con este tipo de ladas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas alerta a los ciudadanos por llamadas desde el extranjero que podrían ser fraude y ciberdelitos.

Se ha identificado que los ciberdelincuentes acceden a bases de datos filtradas y realizan llamadas desde plataformas digitales que permiten enmascarar el número telefónico. Los supuestos reclutadores utilizan principalmente las ladas de Estados Unidos (+1) y Reino Unido (+44), para generar mayor credibilidad.

Los presuntos delincuentes pretenden obtener información personal sensible, solicitar pagos por supuestos trámites administrativos o migratorios y, en algunos casos, instalar software malicioso en los dispositivos de la víctima.

Estas son las recomendaciones de la SSPC

Ignorar los mensajes provenientes de números no reconocidos y no regresar llamadas de dichos números.

Desconfiar de llamadas internacionales que ofrecen empleos atractivos y que no han sido solicitados.

No proporcionar información personal ni realizar pagos sin verificar la legitimidad de la oferta laboral.

Consultar la autenticidad de la empresa mediante canales oficiales.

No abrir enlaces ni descargar archivos enviados por números desconocidos.

Mantener actualizado el software de los dispositivos y utilizar herramientas de seguridad confiables.

En caso de ser víctima de este tipo de delitos se debe denunciar ante la policía cibernética para recibir la orientación necesaria. De preferencia se debe recopilar material evidencia, guardar capturas de pantalla, mensajes y registros de comunicación.

